Неизвестный открыл огонь по людям в Ивановской области

Один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы в Ивановской области. Огонь по людям открыл неизвестный, пока никого не задержали, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, злоумышленник забаррикадировался в доме в городе Кохма и отстреливается.

В ходе бытовой ссоры мужчина открыл стрельбу по знакомым и расстрелял троих человек. Затем он забаррикадировался в доме и отстреливается, — передаёт «Интерфакс», опираясь на информацию собеседника.

Двое пострадавших госпитализированы с огнестрельными ранениями. Портал добавил, что причиной ссоры стала попытка коллекторов получить деньги от должника.

Накануне три человека погибли и шестеро пострадали после нападения неизвестного с ножом в немецком Вюрцбурге. Центр Вюрцбурга оцепили. В городе прошла полицейская операция. О состоянии пострадавших не сообщается. В правоохранительных органах говорят, что угрозы для жителей нет.

Позднее подозреваемого удалось задержать. Нападавшего ранили в ногу. По предварительным данным, он действовал один. О возможной связи инцидента с терроризмом не сообщается.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в немецком городе Эспелькамп погибли два человека.