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Неизвестные «заминировали» самолёт в московском аэропорту

19:30, 29 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном аэропорту Шереметьево задержан вылет рейса в Симферополь. Его проверяют кинологи с собаками, так как поступило анонимное сообщение о минировании воздушного судна, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолёт должен был вылететь в 20:00. Пока что угроза взрыва не подтвердилась.

Кинологи проверяют борт Boeing 777-300ER, который должен был вылететь из Шереметьево в Симферополь, — приводит информагентство слова неназванного собеседника.

Несколькими днями ранее неизвестный сообщил о минировании всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы «Космос» в столице. Специалисты проверили все социально значимые объекты, однако эвакуацию людей проводить не стали. Информация о взрывных устройствах оказалась ложной.

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