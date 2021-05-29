Неизвестные «заминировали» самолёт в московском аэропорту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Величко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Один человек погиб в результате дорожного конфликта, который произошёл на автозаправке на востоке Москвы. О трагическом инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причиной стали разногласия между двумя водителями, конфликт разгорелся на АЗС. Когда слов оказалось недостаточно, один из спорщиков ударил оппонента ножом. Пострадавший скончался. Причина конфликта доподлинно неизвестна. Её предстоит выяснить сотрудникам...