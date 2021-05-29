Неизвестные «заминировали» самолёт в московском аэропорту

https://static.news.ru/photo/f329ab84-c09b-11eb-95f6-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В столичном аэропорту Шереметьево задержан вылет рейса в Симферополь. Его проверяют кинологи с собаками, так как поступило анонимное сообщение о минировании воздушного судна, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Самолёт должен был вылететь в 20:00. Пока что угроза взрыва не подтвердилась.
Кинологи проверяют борт Boeing 777-300ER, который должен был вылететь из Шереметьево в Симферополь, — приводит информагентство слова неназванного собеседника.
Несколькими днями ранее неизвестный сообщил о минировании всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы «Космос» в столице. Специалисты проверили все социально значимые объекты, однако эвакуацию людей проводить не стали. Информация о взрывных устройствах оказалась ложной.