Поступила угроза взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве

Неизвестные заявили, что посольства Армении и Белоруссии в Москве «заминированы». Злоумышленники требовали вывода войск из Казахстана, где с начала года проходят массовые протесты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана, — рассказал источник.

Тем не менее угроза не подтвердилась. Специалисты обследовали здания и пришли к выводу, что взрывных устройств в них нет. Соответственно, жизни и здоровью дипломатов ничего не угрожает.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощи в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, но также из Армении, Белорусии и Киргизии, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.

Токаев объявил 10 января днём общенационального траура.