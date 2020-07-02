Не выходившая из дома 26 лет нижегородка показала своё жильё

https://static.news.ru/photo/b8c6c2fa-bc8d-11ea-9d90-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница нижегородской деревни 26 лет не выходила из дома. 42-летняя Надежда питается кошачьим кормом и спит среди разлагающихся трупов кошек в доме, где нет газа, электричества и воды. Затворницей женщину сделала мать, которая таким образом решила уберечь дочь от грязных домогательств соседа.

Я нигде не была. Когда в школе училась, ещё куда-то выходила, а сейчас нет. Я ничего не знаю. Кормом кошачьим питаюсь. Мне нравится — он вкусный. Ну тухлятиной еще всякой, что найду. Раньше я груши любила, сливы, пирожки, — рассказала она журналистам программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Она поделилась, что мать ввела жёсткий запрет на выход из дома после того, как к ней начал приставать сосед. Будучи совсем юной, она оказалась полностью изолирована от внешнего мира.

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Надежда и сама не отрицает, что живёт в плохих условиях. Она рассказала, что в доме много крыс и порядка 30 кошек. Женщины спят в постели прямо с животными и даже не выносят их трупы. Как призналась затворница, мылась она в последний раз в 2006 году, из-за чего её волосы запутались в один большой колтун, и теперь их едва ли получится расчесать.

Хуже кошки моя жизнь. У кошки больше прав. Я уже даже не существую. Я живой мертвец, — говорит Надежда.

О женщине селяне узнали только тогда, когда её мать неожиданно забрали в больницу. Тогда она потихоньку стала выходить во двор, и соседи узнали в ней девочку Надю, которую давно считали умершей.

Надежда признается, что до сих пор боится выходит, однако просит протянуть её руку помощи и научить нормальной жизни.

Мне не надо помогать с уборкой. Я это всё могу сама сделать. Вы помогите мне с тем, чего я не могу. Родственников моих найдите, с документами уладьте, работу дайте, — надеется она.

В эфире у Малахова, где обсуждалась эта резонансная история, появился отец Надежды. Он рассказал, что не намерен брать свою дочь жить к себе, поскольку за неё и её воспитание полностью ответственна мать. Теперь местные жители надеются, что власти окажут семье какую-либо помощь.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Кисловодске у 44-летней женщины забрали ребёнка из-за физического истощения. Вес девочки не достигал семи килограммов, у ребёнка был понижен гемоглобин. По данным СМИ, женщина состояла в секте, где «питаются овощами и энергией».