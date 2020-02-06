https://static.news.ru/photo/5e7c66a4-48fe-11ea-96d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Органы опеки из Кисловодска лишили родительских прав 44-летнюю мать-одиночку. Ведомство забрало у женщины дочь из-за физического истощения ребёнка.

О негативном состоянии несовершеннолетней сообщили в органы опеки врачи одной из больниц Кисловодска. По их показаниям, девочка была истощена, а её вес не достигал и семи килограммов. Также у ребёнка был сильно понижен гемоглобин. Мать отказывалась заниматься реабилитацией дочери.

Судя по рассказам соседей, она состоит в секте, которая питается овощами и энергией солнца, — цитирует пользователей Сети РЕН ТВ.

Прокуратура возбудила против женщины уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее NEWS.ru передавал, что женщина попросила забрать у неё несовершеннолетних детей. Инцидент произошёл в Калининграде.