«Не тормозил и даже не пытался»: свидетельница описала смертельное ДТП

Сбивший двух людей на пешеходном переходе на Невском проспекте водитель мчался со скоростью более 100 километров в час и не пытался остановиться, сообщила свидетельница аварии Марина «Газете.Ru». Она призналась, что теперь думает о помощи психолога, аварию Марина видела, когда проезжала мимо.

Не тормозил он и даже не пытался. Скорость была больше 100 километров в час, насколько можно оценить со стороны. Всё произошло за пару секунд. Если бы я была на месте пешеходов, если бы даже увидела надвигающуюся на меня машину, то не успела бы даже шаг в сторону сделать. Сейчас уже выложили видео в интернете. В чём тут разбираться? Всё видно. И видно отсутствие остановочных фонарей на авто. Водителя я не видела. Я уехала, — рассказала она.

Марина объяснила, что это было лучшим решением, так как необходимо было освободить перекресток.

В результате столкновения один из пешеходов погиб на месте, второго увезли в больницу. По информации очевидцев, сразу после ДТП водитель Volkswagen Polo, влетевший в пешеходов, покинул машину и попытался убежать. Но его догнали полицейские, скрутили и уложили на капот авто. Как сообщили свидетели происшествия, мужчину сильно шатало, похоже, он был изрядно пьян.

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