Названы подробности дела о задушенных матерью детях в Москве

Женщина, задушившая двух своих детей, могла пойти на это в связи с внезапным помешательством.
Согласно данным MK.RU, родители погибших были женаты 12 лет и, по словам близких, серьёзных проблем в семье не было. До декрета мать работала заведующей детским магазином, её муж занимал должность начальника IT-отдела в коммерческой фирме.
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Вернувшийся с работы отец не сразу понял, что дети убиты. Он решил, что они спят, и начал готовить себе ужин. В этот момент приехала скорая помощь. Мужчина сообщил, что не вызывал бригаду, но врачи прошли в комнату, где нашли задушенных детей и истекающую кровью женщину. Её госпитализировали. Она призналась в убийстве дочери и сына после того, как пришла в сознание.
Эмоциональный срыв может быть связан с болезнью мужа, который осенью долго болел коронавирусом в тяжёлой форме. Несколько недель женщина самостоятельно заботилась о семье, из-за чего, предположительно, у неё могла начаться депрессия.
Как писал NEWS.ru, ранее столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая задушила двух своих детей. Вечером 20 февраля она убила своих детей. Младшему ребёнку было три года, а старшему — 11 лет.