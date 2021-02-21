Названы подробности дела о задушенных матерью детях в Москве

https://static.news.ru/photo/25530a88-74d9-11eb-a3c5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина, задушившая двух своих детей, могла пойти на это в связи с внезапным помешательством.

Согласно данным MK.RU, родители погибших были женаты 12 лет и, по словам близких, серьёзных проблем в семье не было. До декрета мать работала заведующей детским магазином, её муж занимал должность начальника IT-отдела в коммерческой фирме.

Издание утверждает , что основной версией произошедшего является внезапное помешательство. Женщина занималась готовкой, когда вдруг напала на своих детей, после чего решила покончить с собой. Однако она не смогла вытерпеть боль и вызвала врачей.

Вернувшийся с работы отец не сразу понял, что дети убиты. Он решил, что они спят, и начал готовить себе ужин. В этот момент приехала скорая помощь. Мужчина сообщил, что не вызывал бригаду, но врачи прошли в комнату, где нашли задушенных детей и истекающую кровью женщину. Её госпитализировали. Она призналась в убийстве дочери и сына после того, как пришла в сознание.

Эмоциональный срыв может быть связан с болезнью мужа, который осенью долго болел коронавирусом в тяжёлой форме. Несколько недель женщина самостоятельно заботилась о семье, из-за чего, предположительно, у неё могла начаться депрессия.

Как писал NEWS.ru, ранее столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая задушила двух своих детей. Вечером 20 февраля она убила своих детей. Младшему ребёнку было три года, а старшему — 11 лет.