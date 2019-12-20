https://static.news.ru/photo/0f427808-2496-11ea-974e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchsrb/vk.com

Пожар на «Опытном заводе Нефтехим» в Уфе мог произойти из-за возгорания технологической жидкости, применяемой в производстве.

Об этом ТАСС рассказал замглавы Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов. Он добавил, что по факту происшествия в настоящее время проводится дознание.

Собеседник агентства также отметил, что ремонтные работы на заводе не велись. Предприятие работал практически круглосуточно.

Ранее NEWS.ru писал, что пожар вспыхнул в трёхэтажном кирпичном производственном здании на территории завода «Нефтехим». Его площадь составляет 1,6 тысячи кв.м. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.