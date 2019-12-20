Пожар на «Опытном заводе Нефтехим» в Уфе мог произойти из-за возгорания технологической жидкости, применяемой в производстве.
Об этом ТАСС
Собеседник агентства также отметил, что ремонтные работы на заводе не велись. Предприятие работал практически круглосуточно.
Ранее NEWS.ru писал, что пожар вспыхнул в трёхэтажном кирпичном производственном здании на территории завода «Нефтехим». Его площадь составляет 1,6 тысячи кв.м. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.
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