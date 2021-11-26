Названа причина гибели спасателей на взорвавшейся шахте в Кузбассе

Горноспасатели в шахте «Листвяжная» погибли из-за резкого роста концентрации окиси углерода, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян. По последним данным, работы по поиску тел погибших приостановлены из-за сложной обстановки под землёй. В то же время аварийные работы на шахте идут круглосуточно, передаёт ТАСС.

Погибли они почему? Я могу сказать мнение специалистов: потому что резко возросла концентрация окиси углерода, её только прибором можно понять, — сказал он.

Чуприян рассказал, что выживший спасатель Александр Заковряшин находится в стабильно тяжёлом состоянии. Медики считают, что у него большие шансы на восстановление.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей, ещё более 60 пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.

Ранее стало известно, что на поверхность подняли тела шестерых погибших. Как рассказал глава Кемеровской области Сергей Цивилёв, среди них трое горноспасателей и трое шахтёров.