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Названа основная версия крушения МиГ-29 под Астраханью

04:15, 15 сентября 2021
Названа основная версия крушения МиГ-29 под Астраханью Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В качестве приоритетной версии катастрофы МиГ-29, произошедшей в августе на полигоне Ашулук в Астраханской области, рассматривается человеческий фактор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённые источники.

По словам собеседника агентства, эксперты изучают несколько версий случившегося, однако приоритетная уже определена.

В качестве приоритетной рассматривается человеческий фактор — характер аварии показывает, что пилот самолёта в силу каких-то сопутствующих обстоятельств мог потерять ориентацию в пространстве и допустить столкновение с Землёй в управляемом полёте, — сообщил источник.

Ещё один источник агентства также подтвердил информацию о возможном характере катастрофы МиГ-29, подчеркнув, что полёт проходил в ночное время. Однако второй собеседник подчеркнул. что окончательные выводы сделает только специальная комиссия по итогам работы.

Крушение МиГ-29 произошло 18 августа в Астраханской области при выполнении планового полёта. Самолёт упал на полигон Ашулук. Пилот погиб.

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