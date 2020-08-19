Навального экстренно госпитализировали в Омске с подозрением на отравление

Она отметила, что оппозиционер возвращался из Томска в Москву.
Год назад, когда Алексей сидел в спецприёмнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания, — привели слова Киры Ярмыш на портале «Тайга.инфо».
Как сообщили очевидцы произошедшего, Алексей Навальный почувствовал себя плохо спустя 20 минут после взлёта. Затем на борту объявили, что нужен врач. Несмотря на то что врач нашёлся среди пассажиров, было принято решение посадить самолёт, сообщает Пятый канал.
Как писал NEWS.ru ранее, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.