Напавшие на мужчину с ребёнком в Новой Москве признали вину в хулиганстве

Напавшие на мужчину с ребёнком в Новой Москве признают вину в хулиганстве, однако не признаются в покушении на убийство. Об этом ТАСС рассказал адвокат Роман Масютенко, представляющий интересы одного из обвиняемых.

Все четверо признают, что участвовали в драке, признают вину в хулиганстве. Но они категорически отрицают, что имели умысел на убийство, тем более ребёнка. Они также подчёркивают, что драка началась после провокации потерпевших, — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что следствие ходатайствует об аресте всех четырёх фигурантов дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошёл вечером 4 ноября в районе Новые Ватутинки. Четыре человека напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили.

В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, также истребованы сведения, характеризующие личности обвиняемых. В том числе организована проверка соучастников на причастность к совершению иных преступлений.

Изначально против избивших мужчину с ребёнком было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком на более тяжкую статью. Им предъявлено обвинение в «покушении на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего».