Стянул джинсы и лапал: мужчина напал в лифте на жительницу Москвы

https://static.news.ru/photo/c7ea85d6-b3bf-11ea-80e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы едва не стала жертвой изнасилования в лифте. Незнакомый мужчина начал приставать к девушке, когда та возвращалась домой. Жертве с трудом удалось отбиться и замкнуться в квартире.

Инцидент произошёл на Косинской улице. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

По её словам, нападавший вёл себя очень грубо: он стянул с неё джинсы и стал трогать за интимные места. Одновременно с этим он пытался разорвать на ней остатки одежды, а когда это не удалось, стал заниматься самоудовлетворением.

Вскоре подозреваемый был задержан. По данным «Регион Online», им оказался 27-летний гражданин ближнего зарубежья. Сейчас с ним вплотную работают следователи.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в развращении 14-летней девочки. Мужчина неоднократно занимался с ней сексом, а процесс снимал на камеру и в дальнейшем распространял среди любителей пикантного видео.