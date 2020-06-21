Стянул джинсы и лапал: мужчина напал в лифте на жительницу Москвы

Жительница Москвы едва не стала жертвой изнасилования в лифте. Незнакомый мужчина начал приставать к девушке, когда та возвращалась домой. Жертве с трудом удалось отбиться и замкнуться в квартире.
Инцидент произошёл на Косинской улице. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
По её словам, нападавший вёл себя очень грубо: он стянул с неё джинсы и стал трогать за интимные места. Одновременно с этим он пытался разорвать на ней остатки одежды, а когда это не удалось, стал заниматься самоудовлетворением.
Вскоре подозреваемый был задержан. По данным «Регион Online», им
Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в развращении 14-летней девочки. Мужчина неоднократно занимался с ней сексом, а процесс снимал на камеру и в дальнейшем распространял среди любителей пикантного видео.
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