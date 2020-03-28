В самарской исправительной колонии найден мёртвым Артём Семёнов, осуждённый за несколько нападений на женщин. В своё время он стал известен как тольяттинский маньяк с ножом.
Как сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области, при осмотре тела признаков насилия выявлено не было. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия.
Сейчас следователи проводят проверку по факту происшествия,
Как писал NEWS.ru, Семёнов нападал на женщин на улицах Тольятти, подстерегая их в безлюдных местах. Он ничего не похищал и не выдвигал никаких требований — наносил жертвам ножевые ранения и убегал. Следствие подозревало его в шести эпизодах, однако молодой человек сознался только в пяти.
По его словам, на преступления он пошёл после расставания с любимой девушкой. На момент задержания в конце 2018-го ему было 22 года.
Семёнову назначили наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Суд признал его виновным во всех шести нападениях.
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