https://static.news.ru/photo/bfc04528-70dd-11ea-a367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В самарской исправительной колонии найден мёртвым Артём Семёнов, осуждённый за несколько нападений на женщин. В своё время он стал известен как тольяттинский маньяк с ножом.

Как сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области, при осмотре тела признаков насилия выявлено не было. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия.

Сейчас следователи проводят проверку по факту происшествия, сообщает 63.ru.

Как писал NEWS.ru, Семёнов нападал на женщин на улицах Тольятти, подстерегая их в безлюдных местах. Он ничего не похищал и не выдвигал никаких требований — наносил жертвам ножевые ранения и убегал. Следствие подозревало его в шести эпизодах, однако молодой человек сознался только в пяти.

По его словам, на преступления он пошёл после расставания с любимой девушкой. На момент задержания в конце 2018-го ему было 22 года.

Семёнову назначили наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Суд признал его виновным во всех шести нападениях.