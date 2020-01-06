В Подмосковье найдены мёртвыми начальник отдела Роскосмоса Сергей Хайкин и его брат Иван, сообщает источник NEWS.ru. Тела были обнаружены в посёлке Биокомбинат недалеко от Щёлково.
Рядом с трупами нашли ружьё. По информации источника, Сергея убил его брат Иван, а потом совершил суицид.
Ранее NEWS.ru писал, что тело 16-летней девушки без верхней одежды обнаружили в посёлке Белоярском Свердловской области, вблизи пятого километра железной дороги Баженово — Асбест. Следователи начали проверку.
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