https://static.news.ru/photo/a400c27e-307b-11ea-9f7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье найдены мёртвыми начальник отдела Роскосмоса Сергей Хайкин и его брат Иван, сообщает источник NEWS.ru. Тела были обнаружены в посёлке Биокомбинат недалеко от Щёлково.

Рядом с трупами нашли ружьё. По информации источника, Сергея убил его брат Иван, а потом совершил суицид.

Ранее NEWS.ru писал, что тело 16-летней девушки без верхней одежды обнаружили в посёлке Белоярском Свердловской области, вблизи пятого километра железной дороги Баженово — Асбест. Следователи начали проверку.