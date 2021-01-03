Национальный парк горит вблизи Сочи

Спасатели тушат пожар на площади 3 га на землях Сочинского национального парка. Также в Краснодарском крае пытаются справиться с огнём в двух лесах на площади 126 га.
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Сочинский нацпарк занимает территорию в 200 тыс. га на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 3 января крупный природный пожар в Краснодарском крае, который трое суток тушат на границе Лазаревского района Сочи и соседнего Туапсе, локализован. Сотрудникам МЧС удалось взять под контроль четыре очага возгорания из шести, сообщили в экстренных службах.