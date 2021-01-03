Национальный парк горит вблизи Сочи

https://static.news.ru/photo/97d63bc2-4e53-11eb-9ff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сочинский Национальный Парк

Спасатели тушат пожар на площади 3 га на землях Сочинского национального парка. Также в Краснодарском крае пытаются справиться с огнём в двух лесах на площади 126 га.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что в тушении задействованы почти 350 человек, около 70 единиц техники и одно воздушное судно. Власти края заявляли, что возгорание в регионе началось 1 января после запуска фейерверка.

Сочинский нацпарк занимает территорию в 200 тыс. га на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 3 января крупный природный пожар в Краснодарском крае, который трое суток тушат на границе Лазаревского района Сочи и соседнего Туапсе, локализован. Сотрудникам МЧС удалось взять под контроль четыре очага возгорания из шести, сообщили в экстренных службах.