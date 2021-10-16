Националисты сообщили о задержаниях из-за стрельбы в пермском вузе

Пермское молодёжное националистическое движение «Штурм» сообщило о задержании своих сторонников из-за стрельбы в пермском университете, которую вёл Тимур Бекмансуров. Об этом говорится в соцсетях движения. Сами националисты утверждают, что не причастны к массовому убийству.

У всего состава «Штурма» провелись обыски с участием ОМОНа и ФСБ, много человек задержано и сейчас находятся в СИЗО. На наш проект хотят повесить расстрел в ПГУ, к которому мы никакого отношения не имеем, мы просто проводили бесплатные тренировки для русской молодёжи, — написал представитель данной организации в соцсети «ВКонтакте».

Утверждается, что большая часть задержанных — «совсем молодые ребята». Представители организации утверждают, что раньше молодые люди просто занимались спортом каждые выходные, однако теперь находятся в камерах.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. В результате инцидента пострадали 47 человек, включая самого стрелка. Шестеро погибли. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги. В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Врачи запретили его допрашивать, отметив, что когнитивные функции всё ещё не восстановились.

Ранее суд принял решение об аресте Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Для этого было проведено выездное заседание в больнице.