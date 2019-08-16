https://static.news.ru/photo/4fd904de-c016-11e9-b6eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press

Следственные органы Ханты-Мансийского автономного округа направили в суд уголовное дело в отношении начальника участка АО «Мостострой — 11», который обвиняется в гибели людей из-за нарушений правил безопасности при ведении строительных работ.

По версии следствия, в ноябре 2018 года работники акционерного общества начали разборку пролётного строения демонтируемого моста на 741-м километре автодороги из Тюмени в Ханты-Мансийск.

Начальник участка, ответственный за производство работ, в нарушение правил безопасности не убедился в том, что в местах демонтируемых плит установлены распорки и временные опоры с земли. В результате при производстве работ произошло обрушение моста. При падении с высоты два работника погибли, трём — причинён тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении на сайте СК России.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд.

Ранее News.ru писал, что в Приморье рухнул мост рядом с селом Осиновка Михайловского района. Погибли два человека — 25-летняя женщина и её трёхлетняя дочь.

Ещё один мост обрушился в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Жертвами стали двое, ещё шесть человек пострадали. И погибшие, и пострадавшие — рабочие, которые чинили мост.