https://static.news.ru/photo/59d29e2e-2659-11ea-a7e1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Начальник крымского поезда Александр Калеущенко опоздал на отправление с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Причиной стало затянувшееся мероприятие по случаю запуска маршрута.

Сотруднику железной дороги пришлось обгонять состав на «Сапсане». Он пересел в свой поезд на станции Угловка в 17:13 по московскому времени.

Калеущенко не смог попасть в поезд, так как прямая линия с президентом России Владимиром Путиным затянулась, и он не успел войти в состав, — цитирует ТАСС пресс-службу РЖД.

Сообщается, что поезд пробудет в пути 43 часа и 25 минут. Это первый пассажирский состав, который проедет по Крымскому мосту.

NEWS.ru сообщал, что церемония открытия железной дороги на мосту состоялась 23 декабря 2019 года. На ней присутствовал лично Владимир Путин. Глава государства проследовал по маршруту из Керчи в Тамань.