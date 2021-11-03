На Урале обстреляли коронавирусный госпиталь и машину врача

В Свердловской области неизвестные обстреляли из ружья машину врача-реаниматолога Асбестовской городской больницы № 1. Огонь также вёлся по самому медучреждению. Об этом пишет E1.ru.

В результате инцидента пострадавших и погибших нет. На текущий момент рассматриваются две версии произошедшего. Госпиталь могли обстрелять из мести. Предполагается, что у стрелка скончался близкий родственник от коронавируса, проходивший лечение в этой больнице.

По другой версии, обстрел автомобиля мог вести другой человек. Предполагается, что машину врача обстреляла некая женщина, приревновав медика к другой.

Начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о стрельбе, отметив, что правоохранительные органы выясняют детали происшествия.

Ранее трое неизвестных открыли огонь по автомобилю на Ленинском проспекте в Москве, после чего скрылись. Пострадал водитель машины. Представитель МВД уточнил, что пострадавший оставил автомобиль и убежал в сторону станции метро «Октябрьская».