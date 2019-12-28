https://static.news.ru/photo/6d081242-2a6b-11ea-85ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: West London Synagogue/facebook.com

Полиция Лондона начала расследование по факту нанесения граффити антисемитского содержания на стенах лондонской синагоги и других административных зданиях.

На рисунках изображена звезда Давида рядом с цифрами 9 и 11. Полицейские предположили, что они символизируют теракты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. На данный момент полиция ищет авторов изображения, передаёт The Guardian.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии. Российский лидер обвинил его в слишком схожем мнении с Адольфом Гитлером насчёт еврейского народа.