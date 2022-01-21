На шахте «Комсомолец» в Кузбассе началась эвакуация

Из шахты «Комсомолец» в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области эвакуируют более 50 шахтёров из-за проблем с проветриванием. Руководство опасается, что горняки могут задохнуться при работе на глубине, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена, — сказал он.

Другие подробности произошедшего не уточняются. Специалистам предстоит выяснить, почему вентилятор прекратил работу, и провести тщательную проверку оборудования для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл 25 ноября. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погибли 52 человека — 46 горняков и шесть спасателей, работавших на месте ЧП.

После этого происшествия на российских шахтах прошли массовые проверки. В ходе них были выявлены тысячи нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 500 человек.