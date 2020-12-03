На российско-украинской границе произошла перестрелка с неизвестными

Три неизвестных человека с оружием попытались прорваться в Россию с территории Украины.
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При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины, - говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошёл на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам не пускать из соседних стран, на границах с которыми действует пограничный контроль, «умных» белорусов, которые выехали в непростое с точки зрения пандемии коронавируса время. По его словам, если кто-то поехал работать или учиться за границу, то пусть там дальше находится, а в случае заражения — лечится, писал NEWS.ru.