На российско-украинской границе произошла перестрелка с неизвестными

https://static.news.ru/photo/1e5ac634-3614-11eb-90f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три неизвестных человека с оружием попытались прорваться в Россию с территории Украины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России, нарушители открыли огонь, когда пограничники попытались их задержать. Завязалась перестрелка, в результате которой один злоумышленник был застрелен, двое других успели сбежать обратно на Украину.

При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины, - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам не пускать из соседних стран, на границах с которыми действует пограничный контроль, «умных» белорусов, которые выехали в непростое с точки зрения пандемии коронавируса время. По его словам, если кто-то поехал работать или учиться за границу, то пусть там дальше находится, а в случае заражения — лечится, писал NEWS.ru.