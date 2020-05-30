На остановке в Зеленограде произошёл конфликт с поножовщиной

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Три человека пострадали при столкновении большегрузного автомобиля и маршрутного автобуса с пассажирами в Енисейском районе Красноярского края. В результате ДТП маршрутка съехала в кювет.

На 30 км автодороги Енисейск — Пировское автомобиль МАН с полуприцепом, без груза допустил наезд на маршрутный автобус ПАЗ, который по технической причине остановился на обочине, — говорится в сообщении...