На остановке в Зеленограде произошёл конфликт с поножовщиной

https://static.news.ru/photo/fba0df48-a248-11ea-b968-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На остановке в московском округе Зеленоград произошёл конфликт между 41-летним и 20-летним мужчинами, в результате которого молодой человек был доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями. Преступника удалось быстро задержать.
В лесопарковой зоне задержан мужчина 1979 года рождения, который, находясь на остановке общественного транспорта «Парк Победы» Зеленограда, в ходе конфликта нанёс не менее двух ударов ножом в грудь оппоненту, а затем скрылся, — сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД РФ.
Отмечается, что 20-летний пострадавший является безработным.
Как писал NEWS.ru, на территории посёлка Мосрентген в Новой Москве между несколькими гражданами произошёл конфликт, в результате которого троих участников инцидента госпитализировали с ножевыми ранениями. Поножовщина случилась в деревне Дудкино. Все трое госпитализированных с ранениями граждан безработные. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).