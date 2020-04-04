На место взрыва в Орехово-Зуево вылетел глава МЧС

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Глава МЧС России Евгений Зиничев в срочном порядке вылетел на место взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. По его данным, Зиничев прибудет на место происшествия на вертолёте.

Министр МЧС вылетел на вертолёте к месту событий в Орехово-Зуево, — говорится в сообщении МЧС.

Взрыв газа на третьем этаже жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево привёл к обрушению квартир с 5-го по 3-й этажи второго подъезда. Инцидент произошёл днём 4 апреля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Московской области Андрей Воробьёв уже отправился к месту ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.