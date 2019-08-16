https://static.news.ru/photo/2bdfd2e2-c03e-11e9-8b1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сбой движения электропоездов Курского направления произошёл на участке Московской железной дороги (МЖД). Причиной стало повреждение кабеля устройства сигнализации, централизации и блокировки, которое отвечает за движение поездов в автоматическом режиме.

Инцидент произошёл на участке Подольск — Гривно. Кабель был оборван при выполнении работ сторонней организацией, сообщили в пресс-службе МЖД. Для безопасности пассажиров на время восстановительных работ электрички при прохождении повреждённого участка снижают скорость.

Несколько поездов следуют с увеличенным интервалом. Возможны задержки и в движении составов, следующих на другие направления МЖД.

Ранее News.ru писал, что поезда «Иволга» второй серии, спроектированные как городские электрички, выйдут на маршруты Московских центральных диаметров уже в конце 2019 года. Новые составы собраны на Тверском вагоностроительном заводе и практически полностью состоят из отечественных комплектующих.