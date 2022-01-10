На Кубани возбудили дело против солдат, осквернивших памятник

Управление СК по Краснодарскому краю открыло уголовное дело против двух военнослужащих, которые стали героями видеоролика об осквернении памятника воинам. Один из них отпустил пощёчину скульптуре, затем другой продемонстрировал борцовские захваты и пнул ногой, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК России («Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети „Интернет“, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), — цитирует агентство СУ СКР.

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Видео появилось в Instagram одного из солдат, позднее его удалили, но запись разошлась по Сети.

Ранее стало известно, что солдат-срочник элитной военной части Молькино надругался над монументом, посвящённым погибшим спецназовцам. Сослуживцы срочника сняли его «подвиг» на видео и попали в кадр сами.

По словам главного пресс-секретаря Южного военного округа Вадима Астафьева, уволить надругавшегося над памятником военнослужащего нельзя, так как он находится на прохождении срочной службы. Однако вандалу и всем присутствующим на видео солдатам грозит дисциплинарная и административная ответственность.