На Кубани возбудили дело против солдат, осквернивших памятник
На Кубани возбудили дело против солдат из видео с пощёчиной памятнику воинам
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:34, 11 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Управление СК по Краснодарскому краю открыло уголовное дело против двух военнослужащих, которые стали героями видеоролика об осквернении памятника воинам. Один из них отпустил пощёчину скульптуре, затем другой продемонстрировал борцовские захваты и пнул ногой, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СКР.
Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК России («Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети „Интернет“, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), — цитирует агентство СУ СКР.
Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Видео появилось в Instagram одного из солдат, позднее его удалили, но запись разошлась по Сети.
Ранее стало известно, что солдат-срочник элитной военной части Молькино надругался над монументом, посвящённым погибшим спецназовцам. Сослуживцы срочника сняли его «подвиг» на видео и попали в кадр сами.
По словам главного пресс-секретаря Южного военного округа Вадима Астафьева, уволить надругавшегося над памятником военнослужащего нельзя, так как он находится на прохождении срочной службы. Однако вандалу и всем присутствующим на видео солдатам грозит дисциплинарная и административная ответственность.