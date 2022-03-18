На химзаводе в Сумах произошла утечка аммиака

На Украине утечка аммиака произошла на заводе «Сумыхимпром». Об этом сообщил глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, угроз для города в настоящий момент нет. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 км. Под угрозой оказалось село Новоселица, — сообщил Живицкий.

Он добавил, что в настоящее время угрозы непосредственно для Сум нет, поскольку воздушные массы движутся не в направлении города. На месте происшествия работают аварийные бригады завода и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сумы — город на северо-востоке Украины. Население города составляет более 258 тысяч человек, занимаемая территория — 95,3 квадратных километра.

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