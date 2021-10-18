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На главу ОМВД под Хабаровском завели уголовное дело

15:59, 18 октября 2021
На главу ОМВД под Хабаровском завели уголовное дело Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Начальник отдела МВД РФ по Бикинскому району Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в вымогательстве премий у сотрудников. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по материалам УФСБ России по Хабаровскому краю и ОРЧ СБ УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — говорится в сообщении.

По версии следствия, глава районного отдела МВД с июня по декабрь 2020 года требовал от сотрудников передать ему часть средств из премии. По данному делу проводятся следственные мероприятия, продолжается расследование.

По данным Lenta.ru, речь идёт о подполковнике полиции Александре Феоктистове. Он отстранён от должности, обязанности начальника ОМВД Бикинского района временно исполняет Владимир Гусенков.

Ранее стало известно о задержании начальника полиции № 10 в Иркутске. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в конце 2020 года полицейский получил через посредника 200 тысяч рублей за помощь сожительнице гражданина КНР. Он обещал переквалифицировать её действия по уголовному делу под более мягкую статью.

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