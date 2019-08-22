МВД готово заплатить по миллиону рублей за информацию о десяти особо опасных преступниках. Некоторые из них скрываются от следствия по 25 лет. Это и грабители, и авторитетные бандиты, и члены экстремистских банд. News.ru рассказывает о нескольких из них и выясняет у криминалистов, как проходят поиски людей, которых не могут найти на протяжении многих лет. С
Неизвестный
Неизвестный подозреваемый в убийстве женщины и её девятилетней дочери в элитном доме в центре Москвы. Преступление совершено в 2015 году. Первым подозреваемым стал глава убитой семьи, который в течение года содержался по этому делу в СИЗО. Затем следователи всё же сопоставили расхождения между размером ноги подозреваемого и следами, которые оставил настоящий преступник, после чего несчастного отпустили и реабилитировали. Убийцу
Кто заказал прокурора
Юрия Чекина следствие считает
Никто не забыл
Фахрудин Махмудов обвиняется в организации поджога торгового центра в Ухте в 2005 году, где
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Николай Емельянов возглавлял банду, которая действовала в Калужской, Смоленской и Брянской областях, где оставила более
Свалил «под шумок»
Семён Ермолинский — один из членов Санкт-Петербургской неонацистской группировки, которая совершила
Без сроков давности
Игорь Маркелов, адвокат, криминолог и бывший следователь, рассказал News.ru, что законом об оперативно-розыскной деятельности предусмотрен целый комплекс, а именно 14 мероприятий по розыску преступников. Даже если их не удаётся найти много лет, розыск всё равно продолжается — человек остаётся в базах.
Эксперт отметил, что, чтобы вычислить преступников, под контроль берётся всё: приобретение билетов на различные виды транспорта, открытие счетов, регистрации юридических лиц на этих людей, выдача паспортов и загранпаспортов на имена этих людей. Естественно, интенсивность поисковых мероприятий снижается в разы, но тем не менее совсем она не прекращается.
Причиной для закрытия розыскного дела, по словам Маркелова, могут быть достоверные, подтверждённые сведения о смерти, а также случаи, когда, к примеру, станет известно, что человек находится на пожизненном заключении в другой стране.