https://static.news.ru/photo/0fd065d8-ca40-11e9-aa51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мужчина 66 лет и 16-летний подросток погибли в бане от удара током.

Инцидент произошёл в селе Трещиха под Саратовом. Предполагается, что в расположенной на дачном участке бане произошло короткое замыкание. Мужчина и молодой человек скончались до прибытия медиков.

Следователи СУ СКР по Саратовской области проводят доследственную проверку по факту происшествия. По её результатам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.

Ранее News.ru Писал, что в Подмосковье двухлетний ребёнок погиб от удара током. Находясь без присмотра взрослых, он уронил в душевую кабину включённую в розетку лампу.