https://static.news.ru/photo/59a453de-49ae-11ea-b5e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

В американском штате Массачусетс мужчина случайно застрелил из арбалета своего соседа, на которого напали питбули.

По версии правоохранителей, он услышал крики о помощи, вызвал полицию, после чего зашёл в дом. Увидев собак, мужчина выстрелил из арбалета. Стрела прошла через тело одного из псов, затем пробила дверь и угодила в хозяина дома, пытавшегося укрыться от животных в комнате.

От полученного ранения 27-летний мужчина скончался. Его тело обнаружили прибывшие на место инцидента полицейские. Как отмечается в пресс-релизе, собаки напали на стражей порядка и тем пришлось их нейтрализовать. Сосед погибшего сотрудничает с властями, произошедшее расценивают как несчастный случай.

В России с 30 января вступил в силу закон, который позволяет охотникам использовать лук и арбалет. Их отнесли к гражданскому охотничьему оружию, писал NEWS.ru.