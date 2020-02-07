В американском штате Массачусетс мужчина случайно застрелил из арбалета своего соседа, на которого напали питбули.
По версии правоохранителей, он услышал крики о помощи, вызвал полицию, после чего зашёл в дом. Увидев собак, мужчина выстрелил из арбалета. Стрела прошла через тело одного из псов, затем пробила дверь и угодила в хозяина дома, пытавшегося укрыться от животных в комнате.
От полученного ранения 27-летний мужчина скончался. Его тело обнаружили прибывшие на место инцидента полицейские. Как
В России с 30 января вступил в силу закон, который позволяет охотникам использовать лук и арбалет. Их отнесли к гражданскому охотничьему оружию, писал NEWS.ru.
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