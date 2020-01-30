https://static.news.ru/photo/7f54ab4c-42e7-11ea-9766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Orlov/Russian Look/Global Look Press

Закон, который позволяет охотникам использовать лук и арбалет, вступил в силу с 30 января. Теперь эта экзотика относится к гражданскому охотничьему оружию.

Но и лук, и арбалет изначально надо будет зарегистрировать в Росгвардии. Необходимо получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение лука и арбалета, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета. Новые правила распространяются на граждан, имеющих охотничий билет и лицензию на ношение оружия.