Закон, который позволяет охотникам использовать лук и арбалет, вступил в силу с 30 января. Теперь эта экзотика относится к гражданскому охотничьему оружию.
Но и лук, и арбалет изначально надо будет зарегистрировать в Росгвардии. Необходимо получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение лука и арбалета,
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета. Новые правила распространяются на граждан, имеющих охотничий билет и лицензию на ношение оружия.
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