Мужчина в Подмосковье повредил топором 12 автомобилей

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На одной из автостоянок на территории Подмосковья мужчина повредил топором стёкла 12 машин. В настоящий момент злоумышленник задержан сотрудниками полиции МУ МВД «Щёлковское». Об этом 10 декабря журналистам сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранители установили, что действовал мужчина из хулиганских побуждений. Он нанёс повреждения стёклам 12 автомобилей, которые стояли на парковке одного из торговых центров на Пролетарском проспекте.

Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя на месте преступления. Мужчина задержан, в его отношении возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, — цитирует Петрову РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, по подозрению в попытке убийства сестры был задержан житель деревни Старое Ахпердино Батыревского района Чувашии. Он накинулся на женщину с топором.

Инцидент произошёл 5 декабря. 58-летний подозреваемый поссорился со своей 65-летней родственницей. Мужчина нанёс ей множество ударов топором по голове, тем не менее женщина сумела выбежать из дома и позвать на помощь.