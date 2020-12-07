Житель Чувашии пытался зарубить сестру топором

https://static.news.ru/photo/9152bbfa-387c-11eb-9f16-fa163e074e61_660.jpg Фото: chuvashia.sledcom.ru

По подозрению в попытке убийства сестры был задержан житель деревни Старое Ахпердино Батыревского района Чувашии. Он накинулся на женщину с топором.

Инцидент произошёл 5 декабря. 58-летний подозреваемый поссорился со своей 65-летней родственницей. Мужчина нанёс ей множество ударов топором по голове, тем не менее женщина сумела выбежать из дома и позвать на помощь. Сейчас она находится в больнице.

Подозреваемый задержан. Следователем решается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как писал NEWS.ru, в Тверской области мужчина открыл огонь по подросткам из ружья. Инцидент произошёл, когда они проходили мимо автомобиля. Из машины вышел местный житель и начал стрелять по детям. Двое из них получили ранения. Пострадавшие уверяют, что не знают стрелка и им неизвестны мотивы нападения.