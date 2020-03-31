https://static.news.ru/photo/6387194c-73dc-11ea-ad6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории посёлка Коммунарка в Новой Москве неизвестный мужчина в медицинской маске устроил стрельбу возле подъезда одного из домов. В результате был ранен один человек. Об этом журналистам 1 апреля сообщили представители пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Отмечается, что стрельбу в Коммунарке неизвестный открыл по мужчине 1990 года рождения. Намерения «стрелка» были охарактеризованы как «хулиганские».

Правонарушитель в медицинской маске окликнул мужчину 1990 года рождения, из хулиганских побуждений с расстояния 5–7 метров предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил ему по ногам, после чего скрылся, — приводит ТАСС сообщение правоохранительных органов.

В настоящее время потерпевший находится в больнице. В отношении преступника возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве задержан мужчина, открывший стрельбу в магазине на западе Москвы. В результате инцидента пострадал один человек.

Конфликт со стрельбой с участием двоих посетителей и администратора произошёл 20 марта на Славянском бульваре. Причиной стало нежелание покупателя оплачивать алкоголь.