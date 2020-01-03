https://static.news.ru/photo/b20a89d4-3050-11ea-84d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В столице неизвестный обокрал интим-магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

По данным полицейских, инцидент произошёл около восьми часов вечера в воскресенье по адресу: улица Привольная, 9, передаёт ТАСС.

В помещение указанного магазина вошёл неизвестный, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, открыто похитил принадлежащий ИП товар и скрылся, — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что материальный ущерб составил 47 тыс. 850 рублей. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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