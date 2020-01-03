В столице неизвестный обокрал интим-магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
По данным полицейских, инцидент произошёл около восьми часов вечера в воскресенье по адресу: улица Привольная, 9,
В помещение указанного магазина вошёл неизвестный, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, открыто похитил принадлежащий ИП товар и скрылся, — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что материальный ущерб составил 47 тыс. 850 рублей. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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