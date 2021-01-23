Мужчина угрожал взрывом на несанкционированной акции в Москве

https://static.news.ru/photo/df081984-5d67-11eb-93dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики установили личность мужчины, который угрожал произвести взрыв на несанкционированной акции в Москве.

В полицию обратился неизвестный. Он заявил, что хочет привлечь большое количество людей к несанкционированной акции. Если сотрудники полиции попытаются пресечь её, тогда он «жестоко расправится с ними».

В пресс-службе ГУ МВД России рассказали ТАСС, что в течение часа звонивший был установлен. Им оказался житель города 1984 года рождения.

Он пояснил, что позвонил с целью шутки и высказанных угроз реализовать не мог, — заявил представитель пресс-службы.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что звонивший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как писал NEWS.ru, на Пушкинской площади, где должны пройти несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального, рабочие начали менять плитку. Её перекладывают со стороны Страстного бульвара, недалеко от станции метро «Чеховская». Сотрудники правоохранительных органов патрулируют Пушкинский сквер.

Ранее в московском Главном управлении Министерства внутренних дел предупредили, что за участие в несанкционированных акциях протеста и митингах участники несут административную ответственность.