Мужчина угрожал взрывом на несанкционированной акции в Москве

Силовики установили личность мужчины, который угрожал произвести взрыв на несанкционированной акции в Москве.
В полицию обратился неизвестный. Он заявил, что хочет привлечь большое количество людей к несанкционированной акции. Если сотрудники полиции попытаются пресечь её, тогда он «жестоко расправится с ними».
В пресс-службе ГУ МВД России
Он пояснил, что позвонил с целью шутки и высказанных угроз реализовать не мог, — заявил представитель пресс-службы.
Источник в правоохранительных органах пояснил, что звонивший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Как писал NEWS.ru, на Пушкинской площади, где должны пройти несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального, рабочие начали менять плитку. Её перекладывают со стороны Страстного бульвара, недалеко от станции метро «Чеховская». Сотрудники правоохранительных органов патрулируют Пушкинский сквер.
Ранее в московском Главном управлении Министерства внутренних дел предупредили, что за участие в несанкционированных акциях протеста и митингах участники несут административную ответственность.