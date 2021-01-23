На Пушкинской площади, где должны проходить митинги, меняют плитку

https://static.news.ru/photo/266be328-5d5e-11eb-8fc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: lentachold/t.me

В районе метро «Чистые пруды», у вестибюля станции, начали плановую замену тротуарной плитки. Рабочие принялись также менять покрытие рядом с Пушкинской площадью, где 23 января намечены митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Плитку решили переложить со стороны Страстного бульвара, близко к станции метро «Чеховская». Пушкинский сквер патрулируют сотрудники правоохранительных органов.

Пушкинский сквер со стороны «Известий» заставлен пятью машинами московского паркинга, полицейским автобусом и машинами «Автодора», также сквер уже патрулируется сотрудниками полиции, — говорится в сообщении «Проекта» в социальной сети Facebook.

Напомним, 23 января в Москве и других российских городах ожидаются акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

Ранее NEWS.ru писал, что в московском Главном управлении Министерства внутренних дел предупредили в преддверии 23 января, что за участие в несанкционированных акциях протеста и митингах участники несут административную ответственность.

Отмечается, что правоохранительные органы Москвы будут «незамедлительно реагировать» на нарушения правопорядка в случае организации несогласованных массовых мероприятий в городе. В ведомстве призвали граждан не поддаваться на провокации и не выходить на незаконные митинги.