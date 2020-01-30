Мужчину с признаками ОРВИ после отдыха в Китае госпитализировали в Туле. Он ездил на остров Хайнань, по возвращении у туляка обнаружили признаки ОРВИ.
Больной находится в инфекционном отделении, за ним установлено медицинское наблюдение. Проводится лабораторное обследование и лечение,
В квартире заболевшего будет проведён комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пятый случай заражения коронавирусом зафиксирован во Франции. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Аньес Бузен.
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