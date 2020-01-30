https://static.news.ru/photo/e896d6de-431e-11ea-9579-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мужчину с признаками ОРВИ после отдыха в Китае госпитализировали в Туле. Он ездил на остров Хайнань, по возвращении у туляка обнаружили признаки ОРВИ.

Больной находится в инфекционном отделении, за ним установлено медицинское наблюдение. Проводится лабораторное обследование и лечение, сообщает управление Роспотребнадзора по Тульской области.

В квартире заболевшего будет проведён комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятый случай заражения коронавирусом зафиксирован во Франции. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Аньес Бузен.