Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

23-летний мужчина, вооружённый ножом, подошёл к полицейским на главном вокзале Мюнхена и ранил одного из них.

Пострадавший правоохранитель госпитализирован, ему проводят экстренную операцию, сообщает Bild.

Нападавший задержан, это проживающий в столице Баварии гражданин Германии. Причины случившегося выясняются.

Ранее NEWS.ru писал, что в Благовещенске сотрудники Росгвардии задержали в местном в торговом центре мужчину, у которого при себе были нож и «предмет, запрещённый к свободному обороту».

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