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Военная база рядом с Международным аэропортом Багдада попала под обстрел — по ней было выпущено четыре ракеты.

В результате пострадали шесть членов Сил безопасности Ирака. На предполагаемом месте запуска были обнаружены несколько не сработавших «Катюш», сообщает Rudaw. Ранее в Ираке атаке беспилотника подверглась резиденция лидера шиитов Ирака,...