23-летний мужчина, вооружённый ножом, подошёл к полицейским на главном вокзале Мюнхена и ранил одного из них.
Пострадавший правоохранитель госпитализирован, ему проводят экстренную операцию,
Der Tatverdächtige ist ein 23-jähriger Deutscher aus München. Er wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.— Polizei München (@PolizeiMuenchen)
Der Kollege ist im Krankenhaus und wird derzeit behandelt.
Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung.
December 9, 2019
Нападавший задержан, это проживающий в столице Баварии гражданин Германии. Причины случившегося выясняются.
Ранее NEWS.ru писал, что в Благовещенске сотрудники Росгвардии задержали в местном в торговом центре мужчину, у которого при себе были нож и «предмет, запрещённый к свободному обороту».
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