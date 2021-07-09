Мужчина с ножом напал на полицейских в Грозном

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В Грозном мужчина с ножом напал на полицейских, нёсших службу на стационарном посту. Правоохранители открыли огонь, нападавший был ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ по Чечне.

Инцидент произошёл на въезде в Висаитовский район Грозного. В ответ на нападение полицейские применили табельное оружие. Мужчина получил ранения и был госпитализирован, где скончался.

Никто из полицейских при этом не пострадал.

Правоохранители смогли установить личность нападавшего. Это житель Грозного 1993 года рождения. Причины нападения не называются.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о том, что один человек был ранен при нападении с ножом в лондонском метро.