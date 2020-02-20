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В Калининграде 47-летняя женщина поссорилась со своей 23-летней дочерью и угрожала выбросить в окно своего внука.

Инцидент произошёл 19 февраля на улице Олега Кошевого. На место происшествия были вызваны стражи порядка. Они доставили женщину в отдел полиции. В больницу на время разбирательств были помещены шестилетний сын...