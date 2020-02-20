Фото: Heline Vanbeselaere/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мужчина напал на посетителей супермаркета Lidl в коммуне Бёль-Иггельхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в ФРГ. Он ранил двух человек, после чего был арестован.

Место инцидента оцеплено полицейскими. В пресс-релизе правоохранители попросили не мешать работе сотрудников экстренных служб. По предварительным данным, ранения не были нанесены огнестрельным оружием.

Ранее NEWS.ru писал, что в ночь на 20 февраля в немецком городе Ханау местный житель расстрелял людей, убил свою мать, после чего покончил с собой. В общей сложности погибли 11 человек, в том числе подозреваемый и пятеро граждан Турции. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мужчина действовал из соображений расизма, правого экстремизма и ненависти к людям другого происхождения. Правоохранители расследуют случившееся как теракт. 

 

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