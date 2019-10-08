https://static.news.ru/photo/d8753386-e9a0-11e9-944d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Видео момента взрыва банкомата в Череповце, в результате которого погиб человек, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошёл рано утром 8 октября в отделении Сбербанка, которое находится на первом этаже жилого дома на улице Моченкова.

Причиной взрыва стала попытка мужчины вскрыть банкомат при помощи газового оборудования. Погибший был жителем Петрозаводска, сообщается на сайте СУ СКР по Вологодской области.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства инцидента.

По сведениям телеканала , помещение, в котором находился банкомат, получило повреждения. Среди жильцов дома пострадавших нет.

Ранее News.ru писал, что Росгвардия представила спецкомплекс для защиты банкоматов от подрывов с использованием газа. Он способен распознавать взрывоопасную смесь, заполнять банкомат веществом, предотвращающим взрыв, а также передавать сигнал тревоги на пульт централизованной охраны.