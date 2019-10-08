Видео момента взрыва банкомата в Череповце, в результате которого погиб человек, опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошёл рано утром 8 октября в отделении Сбербанка, которое находится на первом этаже жилого дома на улице Моченкова.
Причиной взрыва стала попытка мужчины вскрыть банкомат при помощи газового оборудования. Погибший был жителем Петрозаводска, сообщается на
В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства инцидента.
По сведениям
Ранее News.ru писал, что Росгвардия представила спецкомплекс для защиты банкоматов от подрывов с использованием газа. Он способен распознавать взрывоопасную смесь, заполнять банкомат веществом, предотвращающим взрыв, а также передавать сигнал тревоги на пульт централизованной охраны.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен