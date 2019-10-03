https://static.news.ru/photo/873bb512-7aab-11e9-bbc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

На расширенном заседании технического совета Росгвардии был представлен специальный комплекс, предназначенный для защиты банкоматов от подрыва газом. Об этом журналистам 3 октября сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Заседание прошло под руководством начальника главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александра Грищенко. Представленный защитный комплекс получил название «Свеча».

Он предназначен для обеспечения активной защиты сейфов и банкоматов от взлома, осуществляемого путём взрыва газовоздушной смеси, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Росгвардии.

Комплекс «Свеча» может в экстренном режиме выполнять следующие функции: распознавать взрывоопасную смесь, заполнять банкомат или же сейф противовзрывным веществом и передавать тревожный сигнал на пульт централизованной охраны.

Также на заседании была презентована новая система охраны транспортных средств. Она может извещать дежурную часть об аварии, вскрытии и попытке угона машины.

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