Мужчина в Астраханской области погиб после нападения собак
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:46, 26 января 2022
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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На 58-летнего жителя Приволжского района Астраханской области сегодня, 26 января, возле гаражного кооператива «Энергетик» напала стая бездомных собак. Мужчина от полученных ранений скончался на месте, сообщили в СУ СК по Астраханской области. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность».
Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории Приволжского района области, — сообщили в региональном СУ СК России.
Ранее стало известно, что в селе Домна Читинского района Забайкалья в результате нападения своры собак погибла девочка. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело: инцидент стал известен и на федеральном уровне. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах, и заявил о необходимости разработать меры поддержки гражданских инициатив, касающихся бездомных животных, со стороны региональных и местных бюджетов.