Мужчина в Астраханской области погиб после нападения собак

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Наводку грабителям, напавшим на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко, мог дать выходец из Таджикистана, работавший на её земельном участке, пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на источник. Ранее полицейские задержали одного из предполагаемых преступников — 27-летнего гражданина Таджикистана Умеда Джабборова.

Как сообщил собеседник издания, в ограблении участвовали четверо. При этом у них не было точной информации о наличии денег в доме вдовы Градского. Источник отметил, что злоумышленники несколько ночей провели...