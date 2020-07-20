Москвичка отдала 4,4 млн рублей за снятие порчи

https://static.news.ru/photo/bba963aa-ca5d-11ea-9b93-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Москвы отдала €54 тысячи (около 4,4 млн рублей) мошенникам, пообещавшим ей снятие порчи.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МВД по столице. По его данным, женщина увидела по телевизору передачу экстрасенсов, после чего связалась с её создателями. Те, в свою очередь, убедили москвичку в том, что на неё наложена порча, которую необходимо срочно снять в ходе нескольких сеансов.

Всего за услуги экстрасенсов женщина заплатила €54 тысячи. При этом мошенники пообещали ей, что эти средства вернутся из их фонда, однако после получения денег перестали выходить на связь.

В результате произошедшего причинен материальный ущерб на сумму 54 тысячи евро, — сообщили в полиции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что неизвестные избили участника шоу «Дом-2» и «Битва экстрасенсов» Никиту Турчина в столице. В настоящий момент он находится в одной из больниц города.