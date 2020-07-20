Москвичка отдала 4,4 млн рублей за снятие порчи

Жительница Москвы отдала €54 тысячи (около 4,4 млн рублей) мошенникам, пообещавшим ей снятие порчи.
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Всего за услуги экстрасенсов женщина заплатила €54 тысячи. При этом мошенники пообещали ей, что эти средства вернутся из их фонда, однако после получения денег перестали выходить на связь.
В результате произошедшего причинен материальный ущерб на сумму 54 тысячи евро, — сообщили в полиции.
Ранее NEWS.ru писал о том, что неизвестные избили участника шоу «Дом-2» и «Битва экстрасенсов» Никиту Турчина в столице. В настоящий момент он находится в одной из больниц города.
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