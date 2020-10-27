Москвич откусил другу палец во время ссоры

https://static.news.ru/photo/bc0be7ea-18c9-11eb-8d20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт двух жителей российской столицы закончился членовредительством. Инцидент произошёл на Дмитровском шоссе.

Драка произошла в ночь на среду, 28 октября. По предварительной информации, участники конфликта были хорошо знакомы и решили выяснить отношения. Потасовка продолжалась до тех пор, пока один из её участников не откусил палец руки сопернику, передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал обвиняемого в убийстве 34-летней преподавательницы биохимии в Технологическом институте. 36-летний россиянин заключён под стражу до 25 декабря. Ранее сообщалось, что после убийства злоумышленник отрезал жертве палец, чтобы получить доступ к её смартфону.

В Петербурге за последний год произошло несколько громких уголовных дел, связанных с расчленением людей. Это привело к тому, что попытка закупить части человеческих тел через сайт госзакупок вызвала широкий резонанс в некоторых СМИ и Telegram-каналах.