Медцентр в Петербурге объяснил закупку человеческих конечностей

https://static.news.ru/photo/06ddb63c-0f1e-11eb-ad91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человеческие конечности, которые собирался закупать Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Вредена в Петербурге нужны для мастер-классов врачей. Об этом сообщили в самом центре.

Отмечается, что попытка закупить части человеческих тел через сайт госзакупок вызвала широкий резонанс в некоторых СМИ и Telegram-каналах, поскольку в Петербурге за последний год произошло несколько громких уголовных дел, связанных с расчленением людей.

Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене, — цитирует РИА Новости директора НМИЦ имени Вредена Рашида Тихилова.

Он добавил, что заведение обычно проводит такие закупки один раз в 1,5-2 года в точном соответствии с законодательством, как российским, так и международным. Поставки осуществляются из-за рубежа. НМИЦ готов потратить конечности до 16,5 млн рублей. По прайсу стоимость торса варьируется от 335 до 465 тысяч рублей, нога будет стоить 144 тысячи, рука — 93 тысячи рублей.

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