Обвиняемого в убийстве преподавательницы в Петербурге арестовали

https://static.news.ru/photo/c29541f6-1888-11eb-bbf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал обвиняемого в убийстве 34-летней преподавательницы биохимии в Технологическом институте. 36-летний россиянин заключён под стражу до 25 декабря.

Ранее сообщалось, что после убийства злоумышленник отрезал жертве палец, чтобы получить доступ к её смартфону. По последней версии следствия, подозреваемый совершил преступление из корыстных побуждений. Он мог задолжать ей денег, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в Петербурге за последний год произошло несколько громких уголовных дел, связанных с расчленением людей. это привело к тому, что попытка закупить части человеческих тел через сайт госзакупок вызвала широкий резонанс в некоторых СМИ и Telegram-каналах.

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) объяснил, что человеческие конечности, которые собирался закупать институт травматологии и ортопедии имени Вредена в Петербурге, нужны для мастер-классов врачей.